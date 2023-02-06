«Дороги перекрыты, на улицах много раненых»: россияне о землетрясении в Турции

Жители России, оказавшиеся в Турции во время землетрясения, рассказали корреспонденту «Татар-информа», как пережили страшную катастрофу. Подземных толчков такой силы в стране не было больше 25 лет.

В результате сильнейшего землетрясения в Турции погибло более тысячи человек Фото: © t.me/pdmnews

Сегодня в четыре часа утра в Турции произошло сразу несколько сильных подземных толчков. Мощность землетрясения оказалась, по разным источникам, от 7,4 до 7,8 балла. В результате серьезные разрушения произошли в нескольких турецких провинциях: Килис, Диярбакыр, Адану, Османие, Шанлыурфа, Османие, Газиантеп, Кайсери, Малатья, Хатай, Адыяман – и других. По официальной информации, в стране погибло больше тысячи человек. Толчки продолжались несколько часов и распространились на соседнюю Сирию. Там сообщается о более чем 400 погибших. Чувствовали отголоски землетрясения и в других расположенных поблизости странах.

«Мы до сих пор на улице, потому что боимся возвращаться назад»

Один из городов, почувствовавший на себе силу природного катаклизма, – Диярбакыр – был популярен среди туристов. Там оказалась гражданка России Александра Кесе. Она успела выбежать из дома, когда начались первые толчки. Девушка поделилась, что переехала в Турцию недавно и поселилась в Стамбуле. Но две недели назад приехала в командировку в Диярбакыр.



«Все началось в районе четырех утра, и мы до сих пор находимся на улице, потому что боимся возвращаться назад. Соседние дома разрушены, но в основном пострадали здания, которым больше 20 лет. Новые пока стоят, но на них появились внушительные трещины. Около 11 утра мы вернулись домой, думали, что ничего уже не будет, и вот почувствовали второй, тоже очень сильный толчок», – рассказала Кесе.

С этого момента, по словам девушки, продолжаются толчки. Люди стоят на улице с вещами, некоторые сидят в машинах. В городе много раненых. Девушка утверждает, что все боятся возвращаться домой. В Диярбакыре перекрыты дороги, поэтому никто не может выехать.

Мощность землетрясения оказалась, по разным источникам, от 7,4 до 7,8 балла Фото предоставлено Александрой Кесе

«Помощь никто не оказывает, гуманитарной помощи нет, убежищ тоже нет, никто не помогает. Нет никакой эвакуации. Дома никто не проверяет. Люди заходят обратно на свой страх и риск, чтобы забрать вещи», – рассказала Александра.

Со слов девушки, в городе треснул минарет местной мечети, а власти только устанавливают ограничительные ленты, не предпринимая ничего, кроме этого.

Россияне в Анталье собирают палатки, одеяла, спальные мешки

Узнав о происшествии в стране, Русское сообщество Антальи начало сбор помощи пострадавшим. Об этом сообщается в одноименном Telegram-канале.

«Дорогие соотечественники! С целью поддержки кампании по оказанию помощи пострадавшим гражданам Турции в районах землетрясения в Анталье объявлен сбор помощи в Культурном центре Назым Хикмет/Коньяалты», – говорится в сообщении.

Руководство сообщества собирает палатки, одеяла, флис, спальные мешки, фонарики, внешние аккумуляторы и обогреватели. Кроме этого, пострадавшим требуются средства личной гигиены: детские подгузники, гигиенические прокладки, влажные салфетки. Нужны теплые вещи.

Официальное Русское Общество Антальи существует для поддержи и объединения жителей России и стран СНГ. В число его членов входят в том числе жители Татарстана.

Видео: t.me/pdmnews

«Стены ходили ходуном, мебель трясло, хлопали двери шкафа»

Жанна Шутова из России проживает в турецком городе Мерсине. Отголоски катастрофы почувствовались и там.

«Мы проснулись в пять утра. Сначала ничего не поняли. Но когда осознали, что происходит, стало страшно. Дом затрясло. Стены ходили ходуном, мебель трясло, хлопали двери шкафа. Люди стали выбегать на улицу. Потом все успокоилось, но вскоре началось заново. И так несколько раз. Ближе к обеду снова толчки, но уже меньше», – рассказывает жительница Турции.

В Мерсине обошлось без серьезных разрушений и пострадавших. Тем не менее жители сообщают, что сегодня прекратилась работа госучреждений. Услышав, что толчки могут продолжаться, люди долгое время не спешили возвращаться в свои дома.

В Сиде жители говорят, что почувствовали головную боль, как при магнитной буре. Толчков там не было, но пригород слегка тряхнуло. Спокойно было и в Анталье, где проживает много россиян.

Российские спасатели готовы в любой момент отправиться в Турцию Фото: © «Татар-информ»

В настоящий момент российские спасатели собирают снаряжение, чтобы в любой момент отправиться в Турцию либо в Сирию. Пока информации о том, что спасатели из Татарстана могут вылететь на место катастрофы, нет. Это связано с тем, что для проведения международных спасательных работ привлекаются спасатели, аттестованные по системе INSARAG. В России существует всего три таких отряда: «Центроспас», Сибирский региональный отряд и спасательный отряд в городе Хабаровске.

Как сообщили в Московском Кремле, в Сирию и Турцию готовы вылететь два спецборта МЧС России. Остается только ждать сигнала с просьбой о помощи от пострадавших стран.