Дороги, новый БОС и тропа здоровья: Метшин и Морозов выслушали жителей Камских Полян

Создать инфраструктуру земельных участков для многодетных семей, построить новые биологические очистные сооружения и отремонтировать дороги — такие просьбы от жителей Камских Полян прозвучали в адрес главы Нижнекамского района Айдара Метшина и депутата Госдумы РФ Олега Морозова.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района, сегодня в поселке состоялась встреча с местными жителями в рамках Оперативного центра по работе с обращениями граждан.

Мама троих детей Вероника Хмелева обратилась к Олегу Морозову с просьбой создать инфраструктуру на земельных участках, выделенных многодетным семьям. Жительница поселка рассказала, что получила земельный участок под строительство жилья, однако там отсутствуют все коммуникации. «Если с электричеством у нас вопрос решается, то с водой, газом и дорогами — нет», — посетовала заявительница.

Олег Морозов заметил, что это проблема не только Нижнекамского района, Татарстана, но и всей России, и все депутаты понимают, что ее необходимо решать. По мнению парламентария, для этого нужна федеральная программа, в рамках которой выделялись бы средства на условиях софинансирования.

«Мы, депутаты, поставили ее перед Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Я надеюсь, что при принятии бюджета на следующий год мы попробуем эту проблему профинансировать из федерального бюджета», — ответил Морозов.

Тренер по дзюдо София Меньшикова попросила помочь с покупкой татами для секции дзюдо спортшколы №5, отметив, что ее воспитанникам приходится тренироваться не на татами, а на обычном борцовском ковре, и это не совсем правильно. Олег Морозов пообещал помочь в этом вопросе.

Также Меньшикова обратилась к Айдару Метшину по поводу капремонта спортшколы №5 и реконструкции недостроенной части спортшколы. «Сейчас работаем над вопросом включения в программу ремонта спортобъектов на 2022 год», — заверил Айдар Метшин.

Глава Камских Полян Ринат Салахутдинов коснулся строительства новых биологических очистных сооружений. По его словам, очистные сооружения в поселке построены много лет назад — на сегодняшний день износ составляет 80-90%. При поддержке республики было выделено 19 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По результатам госэкспертизы сметная стоимость этого проекта вышла на 750 млн рублей.

«Речь идет о новом строительстве БОС для нужд Камских Полян. Они будут ближе к поселку, а значит и затраты на обслуживание будут меньше. Мы надеемся, что благодаря новым сооружениям сможем решить не только экологические вопросы, но и планируем уменьшить тариф для жителей», — отметил Салахутдинов.





Айдар Метшин и Олег Морозов заверили, что помогут в решении вопроса.

Руководитель совета ветеранов Александр Ерошин поделился мыслями об окультуривании тропы здоровья. По его словам, жители облюбовали «тропу здоровья», которая идет до Камы, ее протяженность — 3,5 километра. «Прошу облагородить эту территорию, установить там арки», — озвучил просьбу ветеран.

«В следующем году планируем выделить финансы, чтобы создать здесь комфортные и безопасные условия для занятия спортом. Функциональность тоже нужна — тренажеры, лавочки, не сразу, постепенно будем „наполнять“ это общественное пространство», — отметил Айдар Метшин.

Фото: пресс-службы главы Нижнекамского района РТ.