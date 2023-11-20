Дороги Казани этой зимой будут убирать более 580 единиц спецтехники

В Казани в ближайшее время обещают снег и метель, в связи с этим на городском штабе власти обсудили готовность татарстанской столицы к зимнему периоду, рассказал сегодня на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

«Предварительно, на городском штабе мы подробно обсудили все вопросы, готовность подрядчиков, собственников зданий, управляющим компаниям напомнили правила благоустройства и ответственность», — отметил градоначальник.

Метшин подчеркнул, что снег особенно важен для сельского хозяйства, полей и деревьев, но для города — это всегда вызов.

«Судя по тому, что в ноябре, 20-го числа, еще снега не было, как правило, из нашей практики многолетней показывает — значит, он навалит в течение обязательно двух-трех дней. Природа нам обязательно вернет. Снег нужен для сельского хозяйства, полей, деревьев, но для нас это всегда вызов», — добавил мэр столицы РТ.

В ходе аппаратного совещания Метшин попросил глав районов Казани отчитаться о тех мерах, которые были уже приняты и еще запланированы для обеспечения уборки снега и наледи предстоящей зимой.

«Мы заранее закупили протвогололедный материал, провели техническое обслуживание спецтехники, ее капитальный и текущий ремонт, теперь полностью готовы к зимнему уходу за дорогами, дворами и пешеходными зонами», - отметил глава Советского района Роман Фатхудинов.

Всего же в городе для уборки дорог, тротуаров и межквартальных проездов планируют задействовать более 580 единиц спецтехники. В случае обильных снегопадов это количество увеличат за счет резервов.

Кроме того, в городе закупили порядка 74,5 тонн пескосоляной смеси и более 10 тыс. тонн реагентов для обработки дорог от гололеда – цифры не окончательные, районы планируют докупить их еще в случае необходимости. Кроме того, тротуары будут посыпать мраморной крошкой, которая очень хорошо себя зарекомендовала в прошлом году, рассказал глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Фанис Нурмухаметов.

Для утилизации собранного с городских дорог и тротуаров снега будут работать два снегоплавильных пункта – на Проспекте Победы и на улице Аделя Кутуя, каждый из них может обрабатывать до 1,7 тыс. тонн снега в сутки. К началу сезона также планируют запустить новую станцию на улице Портовой. В период обильных снегопадов снег будут временно складировать на 3 дополнительных площадках.

«Следить за состоянием дорог в режиме реального времени стало возможным благодаря системе с искусственным интеллектом «Автодория». Она нам позволяет отслеживать не только сам факт уборки, но и ее качество. Камеры установлены на общественном транспорте, дополнительно планируется установить их на мусороуборучную технику регионального оператора по ЖКХ», - добавил Роман Фатхудинов.

За состоянием дворов будут следить управляющие компании, однако о вывозе снега жителям домов придется договариваться самостоятельно.

«Собственники коллективно должны принять решение о необходимости вывоза и об источнике финансирования на эту статью расходов, т.к. вывоз снега не входит в обязательный перечень работ», - прокомментировал глава Советского района Казани.

Он также подчеркнул, что перед зимним сезоном в городе особенно ощущается нехватка дворников, но управляющие компании компенсируют это упором на механизированный способ уборки.

Для того, чтобы сообщить о ненадлежащей уборки дорог, тротуаров или придомовой территории, в каждом районе города будет работать «горячая линия». Номера телефонов для связи будут опубликованы на официальном портале Казани, а также в социальных сетях.