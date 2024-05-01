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«Дороги и мошкара»: на что жалуются жители Казани с приходом весны
С наступлением весны казанцы столкнулись с рядом городских проблем. Одни из них – это большое количество провалов на дорогах, из-за которых возникает опасность и для пешеходов, и для водителей. Больше всего страдают от дорожной ситуации в Авиастроительном районе – там на улице Годовикова образовалась огромная яма, пишет «Татарстан-24».
Проблемы настигли и жителей поселка Васильево. Там перенесли остановку общественного транспорта. Жители дома на улице Школьной возмущаются: новое место для остановки хотят установить очень близко к их домам и, как следствие, нарушить их спокойствие повышенным шумом.
Что касается экологии, то в татарстанских селах стало очень много мошкары. Эту проблему жители связали с загрязнением реки Казанки. По их словам, в местные водоемы сбрасывают нечистоты, что и приводит к «загниванию» реки и увеличению летающих насекомых.
Администрация города пытается решить возникшие вопросы, однако решение этих проблем требует времени и координированных усилий различных служб. Тем не менее, городские службы ищут способы урегулирования ситуаций.
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