Дорогая ипотека для закредитованных и ОСАГО на день: гид по новым законам России

Стоимость однодневного полиса будет стоить около одной двенадцатой части от годового

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Полис ОСАГО можно будет купить на один день

С 1 марта автовладельцы смогут выбрать, какой тип полиса ОСАГО оформить: краткосрочный (от одного дня до трех месяцев) или долгосрочный (от трех месяцев до одного года). Первый вариант, например, удобен для тех, кто собирается перегнать машину или имеет второй автомобиль, который использует не на постоянной основе.

«В принципе неплохая вещь. Наверняка будет какой-то спрос, хотя я не думаю, что огромный. Если бы такие полисы стоили кратно годовому полису, то тогда бы спрос был гораздо больше. Но поскольку страховые компании затрачивают те же силы на оформление полиса, то они хотят иметь какую-то с этого прибыль. Поэтому если человек будет покупать полис на месяц, то он будет стоить не одну двенадцатую часть от годового полиса», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, стоимость однодневного полиса будет стоить около одной двенадцатой части от годового. Если оформлять недельный полис, а нужен такой будет несколько раз в год, то бюджетнее выйдет годовой.

Кстати, чтобы автомобилисты не начали хитрить и не оформляли ОСАГО сразу после ДТП, в законе предусмотрели, что страховка начнет действовать через три дня после покупки.

Наибольшие ограничения накладываются на кредиты, которые выдаются при первоначальном взносе меньше 10% от стоимости жилья, и для заемщиков, у которых показатель кредитной нагрузки превышает 80% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получить ипотеку станет еще сложнее

Власти планомерно борются с высоким уровнем закредитованности россиян, поэтому вводят с 1 марта новые ограничения. Одно из них направлено на банки, которые кредитуют заемщиков с высокой степенью закредитованности. Второе — на приобретение жилья с низким первоначальным взносом.

«Это делается, чтобы банки не давали ипотеку в условиях, когда существует максимальный риск невозврата таких кредитов. Нововведения направлены на то, чтобы обеспечить стабильность банков», — объяснил «Татар-информу» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Наибольшие ограничения накладываются на кредиты, которые выдаются при первоначальном взносе меньше 10% от стоимости жилья, и для заемщиков, у которых показатель кредитной нагрузки превышает 80%. В отношении остальных ипотечных кредитов требования не ужесточаются вообще либо ужесточаются не в такой значительной степени.

VPN приобрели популярность после того, как российские власти начали ограничивать доступ к некоторым информационным ресурсам, сайтам, соцсетям Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Реклама VPN-сервисов теперь под запретом

Поскольку полностью заблокировать VPN-сервисы в России не получилось, то Роскомнадзор пошел другим путем — вводит наказание за популяризацию таких сервисов. В ведомстве считают, что VPN нельзя назвать защищенным соединением, поэтому оно может приводить к утечке персональных данных, которые могут заполучить третьи лица и использовать для мошенничества и шантажа.

VPN приобрели популярность после того, как российские власти начали ограничивать доступ к некоторым информационным ресурсам, сайтам, соцсетям. Благодаря технологии VPN создается соединение в сети Интернет, при этом данные пользователя зашифровываются, а данные о его географическом местоположении скрываются. Поэтому пользователь из России, например, может подключаться к интернету через страны Европы, Австралию, Канаду, Китай или любое другое государство.

С 1 марта любой, кто будет распространять информацию о VPN-сервисах, должен быть готов к штрафу в размере до 4 млн рублей. Но, как обещал глава Минцифры Максут Шадаев, власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами.

Продажа товаров с этикеткой, нанесенной до 1 марта, разрешается до полной реализации или до конца срока годности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этикетки на бутылках вина станут более информативными

С 1 марта появляются новые требования к маркировке винодельческой продукции. Так, например, на этикетках бутылок должна быть указана информация о производителе, сорте винограда, месте происхождения и годе урожая винограда. Все должно быть разборчивым и хорошо читаемым, поэтому власти даже установили, какого размера должен быть шрифт.

Продажа товаров с этикеткой, нанесенной до 1 марта, разрешается до полной реализации или до конца срока годности. За неправильные маркировки на винодельческой продукции после 1 марта могут быть наложены штрафы: для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, компаний — 100-300 тыс. рублей, а также возможна конфискация товара.

В законе прописаны конкретные нормы по освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Комфорт для животных в зоомагазинах

Законодатели обратили внимание на условия проживания братьев наших меньших и приняли поправки, которые направлены на улучшение жизни в зоомагазинах. Например, с 1 марта в вольерах у кошек должны быть установлены когтеточки, у собак — грызунки для прорезывания зубов, у грызунов — специальные камни для стачивания зубов, у земноводных — отдельная емкость с водой для плавания. Кроме того, в законе прописаны конкретные нормы по освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров.