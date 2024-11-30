Дорогами по бездорожью, «метеоритом» – по центрам принятия решений: обзор событий недели

Военно-политическим событием недели для России стало заседание совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: kremlin.ru

«Как метеорит падает!»: Владимир Путин сделал ряд важных заявлений на саммите ОДКБ

Военно-политическим событием недели для России стало заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. В этом году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Казахстан, поэтому саммит прошел в Астане. Однако солировал на нем Владимир Путин, сделавший ряд громких заявлений в присутствии коллег-президентов и перед журналистами.

Главные из них касались ответных мер, которые Россия может предпринять в ответ на применение Украиной дальнобойного ракетного вооружения западного производства. Российский лидер отметил, что территория нашей страны уже дважды подверглась атаке ракетами ATACMS после удара «Орешником» по днепропетровскому Южмашу 19 ноября – «ущерб от этих атак минимальный, но он есть».

Чтобы избежать такого ущерба в дальнейшем, Президент РФ не исключил ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Уточняя свою позицию на пресс-конференции, он сказал:

«В том числе <...> не исключаем и использование “Орешника” по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений и в Киеве». <...> “Орешник” поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие». <...> Кинетический удар — мощный удар! Как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия».

Владимир Путин: «В том числе <...> не исключаем и использование “Орешника” по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений и в Киеве» Фото: kremlin.ru

Отвечая на вопрос о том, военные или политические цели будут выбраны для возможного удара, Путин вспомнил шутку советских времен по поводу прогноза погоды: «Вот прогноз такой: сегодня в течение дня — все возможно».

Кроме того, он предупредил, что Москва не допустит передачи Украине оружия массового поражения и, соответственно, превращения ее в ядерную державу (об этих планах сообщала The New York Times со ссылкой на свои источники). Для этого Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства поражения.

Объяснил Путин и отсутствие на саммите лидера Армении: «Все, что происходило [во время кризиса в Нагорном Карабахе], не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии». Таким образом он дал понять, что следует общепризнанной международной трактовке принадлежности Карабаха Азербайджану. Тем более что и сама Армения «не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой государственный периметр».

В целом заявления, сделанные Президентом РФ в Астане, еще раз показывают, что попытки «центров принятия решений» (уже не киевских, а вашингтонско-брюссельских) взять российское руководство на слабо не имеют смысла. Каждое повышение градуса эскалации со стороны Запада вызывает спокойную и уверенную реакцию – Россия не собирается делать резких телодвижений, но в случае угрозы ее суверенитету будет действовать жестко. Благо для этого есть все средства.

Событием недели в Татарстане стало очередное заседание Госсовета Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас других людей нет»: зачем ломать работающую структуру МСУ?

Событием недели в Татарстане стало очередное заседание Госсовета Татарстана, на котором были обсуждены несколько резонансных вопросов. В том числе – готовящаяся в России реформа местного самоуправления.

Законопроект о реформе МСУ, или, как его называют в СМИ, «закон Клишаса – Крашенинникова», предусматривает объединение сельских и городских поселений с районами в муниципальные округа. Таким образом, речь идет о преобразовании двухуровневой системы в одноуровневую с ликвидацией советов и администраций поселений.

Эта инициатива была раскритикована татарстанскими парламентариями и Раисом РТ Рустамом Миннихановым, принимавшим участие в заседании Госсовета.

Как сказал основной докладчик по теме, депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов, практика доказала жизнеспособность действующей системы.

«Избиратели в первую очередь идут к главам поселений, депутатам, решают с ними хозяйственные и иные вопросы. Представьте себе, каждому избирателю придется ехать в районный центр! А это еще и затраты. <…> [Ликвидация поселенческого уровня] станет самым серьезным ударом в дальнейшей судьбе сел и деревень, которые хранят историю, традиции и культуру», – заявил Миргалимов, предложив сохранить за регионами право выбора модели местного самоуправления.

Рустам Минниханов: «Наша страна огромная, и одним шаблоном ею управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов инициативу Миргалимова поддержал, особо подчеркнув, что в период проведения СВО не стоит совершать действий, способных разбалансировать систему управления страной.

«Наша страна огромная, и одним шаблоном ею управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы же не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую (предлагаемую федеральным законодателем, – прим. Т-и) систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные. <…> Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет. Другой формы работы с населением у нас нет. <…> У нас других людей нет. И эти люди – авторитет. Мы за эти годы сформировали пласт авторитетных людей», – сказал он.

Поселенческий уровень в структуре МСУ – это то, к чему сельские жители давно привыкли и оценили удобство такой системы. Для многих из них руководители поселений, которых они хорошо знают, и есть лицо власти. В данном случае – ближайшей к народу. Нервировать людей, создавая проблемы практически на ровном месте, сейчас явно не время. Не случайно Минниханов в своем выступлении вспомнил о специальной военной операции, а именно о том, с кем взаимодействуют «на земле» и региональная власть, выполняя задачу набора контрактников, и семьи погибших бойцов. В обоих случаях это не кто иной, как руководитель поселения.

Новым управляющим директором АО «Туполев» стал Александр Бобрышев Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Авиаторы, а не менеджеры: знаковые «рокировочки» в авиастроении

Серьезные кадровые перестановки, напрямую затрагивающие татарстанских авиастроителей, произошли на неделе в российской авиаотрасли. Новым управляющим директором АО «Туполев» стал Александр Бобрышев, сменивший Константина Тимофеева. Практически сразу после прихода на эту должность Бобрышев объявил о назначении директором Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (филиал АО «Туполев») Зуфара Миргалимова, ранее возглавлявшего Луховицкий авиационный завод. К слову, племянника героя предыдущего сюжета Хафиза Миргалимова.

Очевидно, что в случае с 75-летним Бобрышевым, уже рулившим «Туполевым» с 2009 по 2014 год, руководство Объединенной авиастроительной корпорации делает ставку на опыт.

«Тимофеев не был профессионалом в авиастроении. Он летчик, любит это дело, и всё. Бобрышев же – известный в авиастроении человек, он прошел очень хороший жизненный и трудовой путь. Здесь далеко не все авиационные специалисты могут претендовать на то, чтобы руководить отраслью. Если вы пробежитесь по последним 20-30 годам, то увидите, что руководили этой отраслью люди, которые ни дня не ходили в проходные заводов, НИИ или КБ. Такое положение – нонсенс», – прокомментировал «Татар-информу» перестановки в «Туполеве» советник Премьер-министра Татарстана Назир Киреев.

Назир Киреев: «Тимофеев не был профессионалом в авиастроении. Он летчик, любит это дело, и всё. Бобрышев же – известный в авиастроении человек, он прошел очень хороший жизненный и трудовой путь» Фото: © «Татар-информ»

Назначение Бобрышева косвенно свидетельствует и о намерении прекратить менеджерскую чехарду в АО. За 10 лет «Туполевым» успели поруководить пять гендиректоров, что для предприятия авиаотрасли, можно сказать, губительно. Тем более важно стабилизировать положение сейчас, когда России необходимо форсировать выпуск гражданской авиатехники по всему модельному ряду. Тот же Киреев отмечает, что 95% пассажиров российских авиакомпаний (и 90% грузов) сегодня перевозятся на иномарках.

Что касается Миргалимова, то для КАЗ он не чужой человек: с 2008 по 2022 год Зуфар Вазыхович трудился здесь первым заместителем директора – директором по производству. Эксперты восприняли это назначение с удовлетворением – в кои-то веки на авиазавод пришел не просто «манагер», а хорошо знакомый с отраслью специалист.

Если иметь в виду поставленные перед КАЗ «грандиозные» (оценка ОАК) задачи, связанные с его расширением и модернизацией, назначение 54-летнего профессионала, уроженца Набережных Челнов Зуфара Миргалимова выглядит оптимальным решением.

Событие недели в финансовой сфере – резкий рост курса доллара к рублю Фото: © «Татар-информ»

Доллар по 110: как с этим жить

Событие недели в финансовой сфере – резкий рост курса доллара к рублю. В среду на фоне рекордного с марта 2022 года скачка Центробанк России отказался от дальнейших закупок иностранной валюты. Официальный курс доллара почти весь день пятницы оставался на уровне 109,58 рубля, снизившись к вечеру до 107,74.

Почему слабеет рубль? Здесь мы имеем дело со своего рода комбо. Мировое ралли доллара началось после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Внутри России на рост доллара и евро влияет высокая инфляция и, конечно, эскалация конфликта с Украиной и странами Запада. Последнее заставляет инвесторов выходить из рублевых активов. Кроме того, некоторый дефицит валюты образовался в результате июньского смягчения требований к обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами – с 80 процентов до 40 (смягчение будет действовать до конца апреля следующего года).

Наконец, с более дешевым рублем проще наполнять бюджет, поэтому у Правительства РФ пока нет острой заинтересованности в укреплении национальной валюты. Впрочем, на длинной дистанции эта заинтересованность появится, поскольку, как справедливо отметил в разговоре с «Татар-информом» директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, столь резкое ослабление рубля плохо влияет на инвестиционный процесс и экономическую активность в целом.

В случае отсутствия геополитических форс-мажоров курс, скорее всего, стабилизируется. По оценке профессора КФУ Игоря Коха, равновесный и экономически оправданный курс на данный момент – 90-95 рублей за доллар. Укреплению «излишне ослабевшего» рубля поспособствуют несколько возможных явлений: замедление инфляции, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и, уже в новом году, деэскалация российско-украинского конфликта.

В пятницу заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния сообщил на специально созванной пресс-конференции, что «кратковременные дисбалансы на рынке» создает волатильность, вызванная санкциями. Но принимаемые меры стабилизируют ситуацию, и в целом Банк России не видит угроз для финансовой стабильности страны.

До конца года в Татарстане планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких крупных дорожных объектов Фото: © Султан Исхаков / «Татаринформ»

«Многие воспользуются»: Татарстан близок к рекорду по вводу дорог

На неделе стало известно, что до конца года в Татарстане планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких крупных дорожных объектов. Это создает уникальную ситуацию – к сдаче близки сразу более 200 километров четырехполосных дорог.

Какие же это дороги? Крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство в рамках государственно-частного партнерства платной автодороги Алексеевское – Альметьевск (145 км), которая войдет в состав трассы Шали – Бавлы.

«Дорога получилась очень хорошая. Думаю, многие ею воспользуются. Она соединит две крупные агломерации – это ее главная задача», – прокомментировал этот факт глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

Близок к завершению и другой проект федерального значения – обход Нижнекамска и Набережных Челнов (81 км). Это новое направление трассы М7, которое в будущем войдет в состав скоростного маршрута Казань - Екатеринбург – Тюмень. Ввод его в эксплуатацию позволит разгрузить дорожную сеть Нижнекамска и Челнов и, благодаря новому мосту через Каму, сократит время в пути между Казанью и Нижнекамском почти на час.

Фарит Ханифов: «Рекордные темпы дорожного строительства – такой же признак устойчиво растущей экономики, как например, рост энергопотребления или грузоперевозок по железной дороге» Фото: tatarstan.ru

Из других крупных объектов стоит выделить автодорогу по проекту «Большой Зеленодольск» от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до границы Казани (6,6 км), предвосхищающую большое жилищное строительство на этой территории до 2030 года; платный второй этап Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до М7 (7,5 км); реконструкцию участка М7 с 761-го по 771-й километр у Иннополиса; реконструкцию казанского Горьковского шоссе от улицы Музыкальная до М7.

Рекордные темпы дорожного строительства – такой же признак устойчиво растущей экономики, как например, рост энергопотребления или грузоперевозок по железной дороге. И здесь мы должны отдать должное региональным властям, обеспечивающим львиную долю бюджета дорожного строительства в республике. И сказать спасибо дорожникам, по-прежнему выполняющими свои обязательства, несмотря на отнюдь не легкие условия работы и кадровый голод, постигший отрасль в этом году.