Семиминутным видео с подтверждением уничтожения различной техники ВСУ, участвовавшей в крупномасштабном наступлении на Запорожском направлении летом 2023 года, поделился в своем телеграм-канале проект lost_armour.

В минифильме использовались кадры разных военных корреспондентов, запечатлевших потери механизированных бригад, попавших в «огневой мешок» в районе населенного пункта Работино, при попытке расширить полосу прорыва в сторону села Вербовое.

«Проект LOSTARMOUR представляет общий обзор поля боя и обстоятельства гибели техники ВСУ в районе Вербового. На кадрах видна лишь небольшая часть украинских потерь, счет уничтоженной бронетехники ВСУ в «огневом мешке» в предполье основной оборонительной линии ВС РФ идет на сотни», – отмечают авторы публикации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.