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«Дорога смерти на Вербовое»: военкоры создали минифильм о потерях техники ВСУ в Запорожье
Семиминутным видео с подтверждением уничтожения различной техники ВСУ, участвовавшей в крупномасштабном наступлении на Запорожском направлении летом 2023 года, поделился в своем телеграм-канале проект lost_armour.
В минифильме использовались кадры разных военных корреспондентов, запечатлевших потери механизированных бригад, попавших в «огневой мешок» в районе населенного пункта Работино, при попытке расширить полосу прорыва в сторону села Вербовое.
«Проект LOSTARMOUR представляет общий обзор поля боя и обстоятельства гибели техники ВСУ в районе Вербового. На кадрах видна лишь небольшая часть украинских потерь, счет уничтоженной бронетехники ВСУ в «огневом мешке» в предполье основной оборонительной линии ВС РФ идет на сотни», – отмечают авторы публикации.
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