Дорога к чистому дому: девушка-застройщица о зимнем строительстве

Зимой — чистота!

Многие люди говорят, что не рискнули бы строиться зимой, потому что это кажется им сложным, дорогим и непрактичным занятием. В чем-то эти страхи оправданны, и к некоторым минусам строительства в холодное время года мы еще вернемся. Но скажу сразу: делать это зимой вполне можно, более того, в таком строительстве есть ряд неоспоримых преимуществ.

В первую очередь это чистота стройки, то есть чистые подъездные пути, по которым можно без проблем завезти любые стройматериалы. Весной, например, ситуация другая: сначала половодье, потом влажная земля, слякоть и грязь на участке, и, как следствие, спецтехника на стройплощадке может просто застревать. И если вы строитесь в сезон, то этап завоза стройматериалов приходится как раз на весну. Некоторые, желая немного сэкономить на стоимости стройматериалов, начинают строиться осенью, а это тоже не самое сухое время.

Зимой же вы без проблем доставите все стройматериалы на участок, и, что тоже немаловажно, они останутся чистыми, а значит, во время работ не загрязнится фасад. И не будет лишней влаги, которая может проявиться в виде солевых следов, если облицовочный кирпич укладывался во время сильного дождя.

Стройматериалы в доступе и без нервотрепки

Второй неоспоримый плюс заключается в том, что зимой вы можете выбирать стройматериалы в спокойном режиме, когда нет большого спроса и все они есть в продаже в нужных объемах. И доставят вам их в короткие сроки. Весной и летом приходится ждать до трех-шести месяцев, пока завод изготовит стройматериал и пока вам его привезут. Что касается цен, то не скажу, что зимой они ниже, но они в это время, по крайней мере, стабильны.

Важный нюанс: в снежный период не стоит выбирать участок. В это время трудно провести диагностику, то есть вы не сможете правильно оценить высоту участка, понять, какие уровни на нем есть, где возвышенность, где низина. Кроме того, в замерзшей почве очень сложно проводить геологическое исследование.

Еще один важный момент: у каждого участка есть уровень естественного подтопления в период весеннего половодья. Определить, насколько данный участок «мокрый» или «сухой», зимой не получится. А здесь могут таиться большие сюрпризы, о которых вы узнаете только ближе к апрелю.

Особенности заливки бетона и кладки

Если же получилось так, что вы купили участок, но потратили много времени на проектирование дома и не успели начать стройку в сезон, то зимнее строительство может быть достаточно комфортным. Что в этом случае нужно сделать?

В первую очередь нужно изготовить проект и отдать его строительной компании для расчета стоимости именно зимнего строительства дома, поскольку оно может отличаться от летнего. Например, на этапе заливки фундамента обязательно потребуется подогрев бетона, что повлечет за собой расходы на электроэнергию, кабели и т.д. Разница в заливке бетона в теплое и холодное время года составляет как минимум 100-150 тысяч рублей.

Следующий этап – монтаж плит перекрытий. С этим зимой нет никаких проблем, плиты можно доставить заранее и спокойно хранить на участке, с ними ничего не случится.

После этого вы приступаете к зимней кладке, у которой тоже есть ряд особенностей. Если вы строите стены из теплой керамики, то это в первую очередь использование теплого раствора со специальными добавками, которые позволяют избежать появления мостиков холода.

Если же дом строится из газобетона, здесь не все так просто. Зимой фасадную часть такого дома нельзя закрывать сразу, потому что газобетон хорошо впитывает влагу и долго ее отдает. Соответственно, если стены дома из газобетона, рекомендую дождаться весны, когда они выветрятся и подсохнут, и только после этого приступать к облицовке фасада.

Почему я люблю работать с теплой керамикой? Потому что это экологически чистый, дышащий и универсальный материал, с которым легко и зимой, и летом и который не требует ни усадки, ни проветривания.

Особое внимание монтажу окон

После возведения стен собирается конструктив кровли. Деревянный каркас (если кровля скатная) вполне можно собирать зимой, это даже лучше, потому что в это время года дерево почти не «дышит», то есть не дает усадки и не набухает. Стелить и утеплять кровлю в зимнее время тоже можно, в этом нет никаких опасных моментов. Единственное, при температуре ниже минус 5 градусов нельзя укладывать на основную кровлю слой мягкой кровли, иначе она не схватится. Поэтому лучше оставить ее на весну-лето, законсервировав имеющуюся крышу.

Если предполагается использование минеральной (цементно-песчаной) кровли, что сейчас очень актуально, или металлической, то они тоже монтируются в зимний период без проблем.

Следующий этап – монтаж окон. Зимой это занятие не без риска, потому что холодная температура может замедлить отвердевание герметиков. Поэтому важно выбрать дни, когда температура не опускается слишком низко (лучше до минус 5-6, максимум до минус 10 градусов) и какое-то время держится на уровне. Монтаж в условиях холода может повлиять на уплотнение оконных проемов, и тут нужно учесть, что при низких температурах материалы имеют свойство усаживаться. Поэтому контролируйте процесс усадки и при необходимости используйте дополнительный изоляционный материал.

Влажность воздуха зимой часто выше, и это может вызвать конденсацию на новых окнах. Поэтому в помещении, в котором устанавливаются окна, обязательно нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Если идет этап черновой отделки и отопление, скорее всего, еще не подключено, после установки окон помещение тоже должно хорошо проветриваться, чтобы конденсат на них не скапливался, не стекал и не провоцировал появление грибка.

Больше всего в зимнем строительстве людей настораживает вопрос отделки. Ее зимой действительно нельзя начинать, пока вы не прогрели дом до плюсовой температуры. Это можно сделать с помощью временных систем отопления – электрических батарей, тепловых пушек и т.д. – или сразу проложить основную систему отопления. Иначе штукатурка на стенах, как и заливка пола, может потрескаться.

Зимой легче подрядить профессионалов

Один из минусов зимнего строительства заключается в его бОльших сроках. Конечно, в это время года работа бригад каменщиков, кровельщиков, отделочников занимает больше времени, потому что, во-первых, короче световой день, во-вторых, тяжелее условия труда. Зато эти бригады можно найти. Весной и летом график у профессионалов, как правило, забит, и привлечь их на свой объект бывает сложно. А зимой работы меньше, соответственно, есть шанс сработаться в удобное для вас время за адекватную цену. Это один из больших плюсов.

Еще один плюс – в красивых зимних пейзажах. Представьте: дом строится, покрываясь слоем свежего снега, визуально это прямо поэзия. В зимнем ландшафте рождение дома выглядит почти волшебством.

Ну а самый большой плюс зимнего строительства в том, что весной, в то время, когда люди только начинают стройку, вы уже заезжаете в свое красивое жилище и приступаете к его чистовой отделке. Или, может быть, вы ее уже завершили и живете в готовом уютном доме мечты, наслаждаясь им в теплый сезон.

Фотографии предоставлены Ландыш Шарифуллиной