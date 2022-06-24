Замыкая круг: в Казани хотят досрочно построить участок большой кольцевой дороги

В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского кольца. Сейчас дорожники реконструируют участок на улице Меховщиков. Он станет частью дороги, которая свяжет Техническую улицу с Кировской дамбой. Дорожники намерены закончить работы раньше срока – уже в конце августа. На стройке побывали корреспонденты «Татар-информа».

На улице Меховщиков в Казани много техники – рабочие прокладывают дорогу, которая станет частью Большого Казанского кольца. В будущем она свяжет улицу Техническая с Кировской дамбой. Сейчас строится участок дороги от ул. Магистральная до ул. Девятаева. Его протяженность – 1,9 километра.

Как рассказал технический директор компании «Волгадорстрой» Дмитрий Киселев, стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей. Деньги выделяются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Раньше этот участок дороги был весь разрушенный, с дефектами, выбоинами. Под дорогой пролегали ветхие инженерные коммуникации. Мы их полностью заменили. Переустроили хозбытовую и ливневую канализации, сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Продолжается разработка дорожного корыта, устройство конструкции дорожной одежды, тротуаров, устанавливаются люки», – отметил он.

По словам технического директора, завершить работы по устройству верхнего и нижнего слоя основания планируется 15 июля, а к 30 августа должен быть уложен верхний слой покрытия дороги. «После комиссионной проверки планируем запустить автомобильное движение. Стремимся выполнить работы к 30 августа. Но по госконтракту работы нужно завершить в 2023 году», – подчеркнул он.

Бывшая дорога будет расширена: построят по две полосы движения в обоих направлениях. «Пришлось полностью перекрыть проезжую часть, чтобы провести укрепление, разработку траншеи, выполнить водопонижение, потому что здесь сложные условия из-за насыщенности грунтовых вод, – сказал Киселев. – На объекте задействованы 33 единицы спецтехники, работает 51 дорожник. Работы ведутся круглосуточно, чтобы успеть по возможности раньше открыть движение».

Большое Казанское кольцо строится с 2010 года. Перед Универсиадой 2013 года был реконструирован участок на проспектах Ямашева и Победы, построены развязки на пересечении улиц Декабристов и Ленской, проспектов Амирхана и Ямашева, а также проспекта Победы и улицы Зорге. В 2020 году была открыта магистраль 100-летия ТАССР.

В Казани ведутся дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» еще на нескольких знаковых участках. В частности, ремонтируется дорога по проспекте Амирхана на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Михаила Миля общей протяженностью 1,7 километра.

Главный инженер «Каздорстроя» Ленар Ибрагимов сообщил, что на данный момент работы выполнены более чем наполовину. «Полностью отфрезеровано покрытие, уложен выравнивающий слой. Идет замена дорожного и тротуарного бортов. Ведется укладка верхнего слоя покрытия на местном проезде, на парковочном кармане. Отрабатываются съезды. Вчера здесь уложили верхний слой на местном проезде», – сказал он.

На участке предусмотрено переустройство разворотных петель с применением переходно-скоростной полосы. «Из-за этих работ придется перенести деревья, которые находятся на разделительной полосе, что сейчас и делается», – поделился Ибрагимов.

Рабочие обновят тротуары и заменят светильники, установленные на основной полосе движения. Все работы должны быть завершены в октябре этого года. «Верхний слой полностью планируем уложить уже в июле, а обустройство, думаю, в августе тоже завершим», – отметил главный инженер.

«Сложности в работе такие, как и на всех городских объектах, – на местных проездах оставляют машины, которые трудно убрать. Основные виды работ на основной полосе мы вынуждены выполнять ночью, чтобы не ограничивать движение», – добавил Ибрагимов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин отметил, что «Безопасные и качественные дороги» – крупный социально значимый проект, который реализуется уже не первый год. «Поставлена задача довести до 50% нормативного состояния сеть региональных дорог, до 85% – дорог в городских агломерациях. На сегодня процент выполнения довольно большой. В частности, в Нижнекамской агломерации работы выполнены на 55%, в Казанской – на 28%, Набережночелнинской – на 26%. На каких-то объектах уже вышли на укладку асфальтобетонной смеси, где-то выполнены основные работы по переносу коммуникаций, формированию земляного полотна, фрезерованию старого покрытия», – заявил он.