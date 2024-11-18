Дорога Алексеевское – Альметьевск признана лучшим федеральным проектом ГЧП

Создание платной автодороги Алексеевское – Альметьевск в Татарстане признано лучшим федеральным проектом государственно-частного партнерства в сфере магистрального транспорта по России в национальной премии Rosinfra. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Также она высоко оценила опыт республики в использовании ГЧП для развития здравоохранения. В то же время не всегда удается сбалансировать интересы государства и бизнеса, поэтому механизм государственно-частного партнерства недостаточно развит.

«По федеральному закону о государственно-частном партнерстве очень ограничен перечень отраслей, которые могут участвовать в ГЧП. Например, туризма нет. И много еще чего нет», – сказала Минуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск строится в составе трассы Шали (М7) – Бавлы (М5). Ее планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Проект станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Протяженность четырехполосной дороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 км. Она проходит по территории Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.

На трассе будет 33 путепровода и девять мостов (через реки Тиганка, Шенталка, Малый Черемшан, Чебоксарка, Секинесь, Сульча, Большая Каменка, Шешма, мостовое сооружение через реку Багряжку). Кроме того, появятся две развязки.