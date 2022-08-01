Дорама «Истинная красота»: превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя

В 2021 г. на российские экраны вышла дорама «Истинная красота», которая сразу привлекла внимание любителей этого сюжета. Злые одноклассники, буллинг и превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя. Премьера южнокорейского молодежного сериала состоялась в феврале 2020 года.

Сюжетная линия:

Лим Джу Ген – настоящая красотка. Ей завидуют одноклассницы, а юноши боятся о ней мечтать. Еще несколько лет назад девушка была серой мышкой. Она вынуждена была терпеть издевательства в прошлом учебном заведении. Общение со сверстниками давалось настолько тяжело, что в мыслях было самоубийство.

В один из сложных душевных моментов Лим решает взять себя в руки. Она овладевает искусством макияжа, меняет свою внешность до неузнаваемости. Благодаря этому удается скрыть все тайны своей прошлой жизни. В один из дней в магазине девушка встречает сверстника из школы, который пользуется большой популярностью у девушек. Ли Су Хо узнает девочку, Лим Джу влюбляется, но боится о раскрытии своего секрета, ее чувства находят отклик у юноши. Влюбляется в красотку и друг главного красавца школы.

О съемках дорамы:

Сериал снят по одноименному популярному вебтуну. У режиссера получилась легкая романтическая комедия. Продюсер картины – Ким Сан Хеп. Он рассказал, что не планировал снимать дораму специально о школьной жизни. До этого была «Случайно найденный Ха Ру», еще одна школьная дорама. Режиссер после этого опыта понимал, что следующая кинолента должна быть лучше.

Красной линией в дораме «Истинная красота» проходит проблема взросления Ким Джу Ген. Превращение дорамы в комедию было выбрано не просто так. Режиссер отметил, что этот ход поможет зрителю правильно воспринимать поведение подростков. Он отметил, что оригинальный вебтун быстро приобрел отклик в сердцах зрителей благодаря стилю. Поэтому были подобраны актеры, которые были бы похожи на нарисованных персонажей.

Об актерах дорамы:

Мун Га Ён имела больше всех опыта съемок, поскольку стала заниматься актерством с раннего детства. Она не боялась камеры, легко импровизировала в отдельных сценах, придумывала и испытывала грим с разными эффектами. Девушке приходилось демонстрировать два противоположных образа, поэтому за кадром она проводила очень много времени в репетициях.

Ча Ын У стал лучшим претендентом на роль Су Хо. Он показал, что может показать мужественный характер, а не только мягкость, как в большинстве своих кинолент. После съемок дорамы у актера появилось желание заниматься джиу-джитсу.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.