Допустимое превышение дохода многодетных для пособия составит почти 1,9 тыс. рублей

Размер допустимого превышения доходов многодетной семьи для получения Единого пособия составит 1894 рубля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит «ТАСС».

Превышение дохода в пределах этой суммы не повлияет на назначение пособия.

Голикова отметила, что эта цифра является средней по стране и может различаться в зависимости от региональных районных коэффициентов. Такой подход будет применяться к семьям, у которых из-за роста трудовых доходов среднедушевой доход превышал прожиточный минимум всего на 100-200 рублей, как обсуждалось ранее на прямой линии с гражданами.