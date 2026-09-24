Допсредства бюджета РТ направят на обновление коммунальной техники и соцзадачи

Дополнительно поступившие в бюджет Татарстана средства планируют направить на обновление коммунальной техники и решение социальных задач. Соответствующий законопроект об изменениях в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов рассмотрел Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Доходную часть бюджета республики в 2026 году предлагается увеличить на 32,6 млрд рублей – до 633,4 млрд рублей. Расходы вырастут на 21,7 млрд рублей и составят 653,4 млрд рублей.

«По итогам исполнения бюджета республики за 8 месяцев налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 10,7 млрд рублей, в частности, по налогу на прибыль организаций на 25 млрд рублей, по налогу на имущество организаций на 1 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», на 1 млрд рублей и неналоговые доходы на 3,7 млрд рублей», – рассказал министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

Еще 1,9 млрд рублей планируют получить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений.

Дополнительные расходы направят на обновление коммунальной техники, софинансирование национальных и федеральных проектов, проведение социально значимых, научных, культурных и спортивных мероприятий, меры социальной поддержки и единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей. Также средства предусмотрят для сельхозпроизводителей, развития, капитального ремонта и строительства объектов социально-культурной сферы и дорожных работ.

После внесения изменений дефицит бюджета Татарстана в 2026 году составит 20 млрд рублей.

На заседании также рассмотрели исполнение республиканского бюджета за первое полугодие. В консолидированный бюджет Татарстана поступило 308 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в бюджет республики – 259 млрд рублей. Крупнейшим источником стал НДФЛ: за шесть месяцев в консолидированный бюджет поступило 102 млрд рублей, в бюджет республики – 71 млрд рублей.

Доходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана за первое полугодие составили 51 млрд рублей, или 100,5% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 9%.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект регионального коэффициента для иностранных работников на 2027 год. Его предлагают установить на уровне 2,77 против 2,55 в 2026 году. При таком коэффициенте ежемесячная стоимость патента для иностранцев, работающих у организаций и индивидуальных предпринимателей, составит 9 446 рублей, для работающих у физических лиц – 13 382 рубля.

Также парламентарии рассмотрели увеличение на 10% нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на дошкольное, начальное, основное, среднее и дополнительное образование.

В ходе заседания депутаты единогласно поддержали кандидатуру Илдара Мингазова на должность аудитора Счетной палаты Татарстана. По рекомендации комитета этот вопрос планируют включить в повестку предстоящего заседания Госсовета.