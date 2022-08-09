«Дополняем наши планы»: «Ак Барс» сыграет с «Витязем» в рамках предсезонных сборов

«Ак Барс» сыграет товарищеский матч в рамках предсезонных сборов против подмосковного «Витязя». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Дополняем наши предсезонные планы. 12 августа сыграем с «Витязем» в Балашихе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что игра состоится в Балашихе 12 августа. Начало матча в 17:00, вход свободный. О наличии прямой трансляции будет объявлено позднее.

Также в ходе подготовки к сезону «барсы» проведут два гостевых контрольных матча 14 и 15 августа против «Спартака».

Кроме того, предсезонка «Ак Барса» продолжится тренировками в Казани, а также турниром TANECO, который состоится с 26 по 29 августа и в котором примут участие четыре клуба: «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».

Ранее казанцы обыграли в товарищеских матчах альметьевский «Нефтяник» (6:1) и нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).