Дополнительный поезд в метро Казани будет выходить на линию весь февраль

На протяжении всего февраля в казанском метро решено выводить на линию дополнительный, 11-й поезд. Он ускорит перевозку пассажиров в утренний и вечерний часы пик. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

В МУП отметили, что решение принято на основе анализа пассажирского потока в январе, резко выросшего после обильных снегопадов. Однако на увеличение популярности этого вида транспорта влияет не только непогода. В последние годы показатели регулярно росли: на 10% в 2022 году и на 17% — в 2023-м.

Введение дополнительного состава же позволит сократить интервал между поездами до 5 минут.

«В январе во время обильных снегопадов в пробном режиме несколько дней на линии в часы пик курсировали 11 электросоставов с интервалом 5 минут. Прежде всего это было сделано для большей провозной способности, быстрой разгрузки платформ, так как именно в часы пик станции наиболее загружены. Получили от наших пассажиров положительные отзывы и комментарии», — отметили в телеграм-канале предприятия.