Дополнительный поезд между Казанью и Самарой запустят в октябре

Дополнительный поезд из Казани в Самару и в обратном направлении назначен на 7-8 октября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Поезд №557/558 сообщением Казань — Самара отправится из столицы Татарстана 7 октября в 21.20. Он прибудет в Самару на следующий день в 10.25. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск Центральный и Жигулевское Море.

Обратно поезд отправится 8 октября в 19.25 и прибудет в Казань на следующий день в 6.52. Поезд совершит остановки на станциях Сызрань, Ульяновск Центральный, Буа и Зеленый Дол.

«Дополнительный поезд назначен в связи с имеющимся спросом на перевозки на Горьковской железной дороге», —пояснили в пресс-службе.

В состав поезда входят современные купейные вагоны и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров.