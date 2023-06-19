Дополнительный поезд свяжет Казань и Москву

Дополнительный поезд №289/290 сообщением Казань – Москва введут в летний период, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из Казани поезд будет курсировать 21 и 27 июня; 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. Он отправится в 15.36 и прибудет в Москву на следующий день в 5.30.

Из Москвы дополнительный состав будет ходить 20, 22 и 28 июня; 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 26 и 30 июля и 1, 3, 5 августа. Поезд отправится в 19.08, а в столицу Татарстана прибудет на следующие сутки в 7.50.