Дополнительный период ГИА для выпускников 9-х классов стартует завтра
С 2 сентября начинается дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 организованы для школьников, которые получили неудовлетворительные результаты либо не смогли принять участие в основной период по уважительным причинам и не получили аттестат.
Пункты проведения экзаменов откроются в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лениногорске. Экзаменационные материалы будут доставляться спецсвязью.
Расписание экзаменов:
- 2 сентября – математика;
- 3 сентября – родной язык;
- 5 сентября – русский язык;
- 9 сентября – история, биология, физика, география;
- 12 сентября – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.
Резервные дни: 17, 18, 19, 22 и 23 сентября.