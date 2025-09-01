Дополнительный период ГИА для выпускников 9-х классов стартует завтра

Фото: © «Татар-информ»

С 2 сентября начинается дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 организованы для школьников, которые получили неудовлетворительные результаты либо не смогли принять участие в основной период по уважительным причинам и не получили аттестат.

Пункты проведения экзаменов откроются в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лениногорске. Экзаменационные материалы будут доставляться спецсвязью.

Расписание экзаменов:

2 сентября – математика;

3 сентября – родной язык;

5 сентября – русский язык;

9 сентября – история, биология, физика, география;

12 сентября – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.

Резервные дни: 17, 18, 19, 22 и 23 сентября.