Общество 1 сентября 2025 17:08

Дополнительный период ГИА для выпускников 9-х классов стартует завтра

Дополнительный период ГИА для выпускников 9-х классов стартует завтра
Фото: © «Татар-информ»

С 2 сентября начинается дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 организованы для школьников, которые получили неудовлетворительные результаты либо не смогли принять участие в основной период по уважительным причинам и не получили аттестат.

Пункты проведения экзаменов откроются в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лениногорске. Экзаменационные материалы будут доставляться спецсвязью.

Расписание экзаменов:

  • 2 сентября – математика;
  • 3 сентября – родной язык;
  • 5 сентября – русский язык;
  • 9 сентября – история, биология, физика, география;
  • 12 сентября – обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.

Резервные дни: 17, 18, 19, 22 и 23 сентября.

