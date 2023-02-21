Дополнительные выборы в Госсовет Татарстана пройдут в Челнах 28 мая

В Набережных Челнах 28 мая состоятся дополнительные выборы в Госсовет Татарстана по Электротехническому одномандатному избирательному округу. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК РТ под председательством главы комиссии Андрея Кондратьева.

«Кандидаты уже могут начать обдумывать стратегии своих избирательных кампаний. В этом округе 57 тысяч избирателей. Территориальные избранные комиссии на участке опытные. Очень прошу особое внимание уделить маломобильным группам избирателей», – сказал Кондратьев.

На этих выборах будут работать 24 участковых избирательных комиссий. Восемь из них расположатся на вторых этажах зданий. Глава ЦИК поручил изучить возможность переноса их ниже для удобства маломобильных граждан.

Выборы в Госсовет по электротехническому избирательному округу проведут в связи с тем, что досрочно прекращены полномочия депутата Олега Коробченко, который был назначен вице-премьером – министром промышленности и торговли РТ.

«Досрочно прекращены полномочия депутата Госсовета РТ Олега Коробченко. По этому основанию в электротехническом округе необходимо провести дополнительные выборы. Предлагается их назначить на воскресенье, 28 мая 2023 года. Округ находится на территории центрального района Набережных Челнов», – добавил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.