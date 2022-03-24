Дополнительные турникеты установлены на станции метро «Площадь Тукая» в Казани

В Казани, на станции метро «Площадь Тукая» сегодня заработали два дополнительных турникета. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Их установка позволит увеличить пропускную способность станции, особенно в часы пик, отметили на предприятии. Все оборудование прошло тестовую проверку и заработало с сегодняшнего дня.

Пассажиры могут оплачивать проход через новые турникеты используя жетоны, банковские и транспортные карты.