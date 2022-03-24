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Транспорт
24 марта 2022  10:17

Дополнительные турникеты установлены на станции метро «Площадь Тукая» в Казани

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В Казани, на станции метро «Площадь Тукая» сегодня заработали два дополнительных турникета. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Их установка позволит увеличить пропускную способность станции, особенно в часы пик, отметили на предприятии. Все оборудование прошло тестовую проверку и заработало с сегодняшнего дня. 

Пассажиры могут оплачивать проход через новые турникеты используя жетоны, банковские и транспортные карты.

#метро
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