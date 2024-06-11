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Дополнительные пригородные поезда вводятся в Татарстане в День России
Дополнительные пригородные поезда вводятся 12 июня в связи с празднованием Дня России. Они будут курсировать между Зеленодольским районом Татарстана и Набережными Челнами, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Назначается поезд №6772 сообщением Светлое Озеро — Набережные Челны отправлением в 5.10 и прибытием в 6.42.
Кроме того, вводится электричка № 6771 сообщением Набережные Челны — Светлое Озеро отправлением в 18.06 и прибытием в 19.37.
При этом 12 июня не будут ходить электрички из Набережных Челнов в Бугульму по расписанию 6.55 — 11.41, а также из Бугульмы в Набережные Челны расписанием 12.53 — 17.16.
Остальные пригородные поезда будут следовать по действующему графику без учета переноса выходных дней, уточнили в компании.
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