Дополнительные поезда введут на новогодние каникулы из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань

В период новогодних и рождественских каникул будут введены дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Казань, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

«Дополнительные поезда будут курсировать с 24 декабря по 9 января по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры. Всего планируется назначить более 500 дополнительных поездов», – отметили в пресс-службе.

Так, например, дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.

Из Санкт-Петербурга будут введены дополнительные рейсы в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала».

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано движение поездов для перевозок организованных групп детей и специальных туристических поездов.