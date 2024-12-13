Дополнительные поезда свяжут Казань с Москвой и Питером в новогодние праздники

В период новогодних праздников назначат 79 рейсов дополнительных поездов из Казани в Москву. Еще 18 составов будут курсировать по маршруту Казань – Пенза – Адлер, а 12 рейсов свяжут столицу РТ и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Поезд № 205/206 отправится из Казани с 26 по 30 декабря, со 2 по 9 января, а также 12 января. В обратном направлении состав будет ходить с 27 по 31 декабря, с 3 по 10 января, а также 13 января.

Поезд № 295/296 поедет в Москву с 25 по 30 декабря, с 2 по 8 января, а также 11 января. Из столицы России он будет курсировать с 26 по 31 декабря, с 3 по 9 и 12 января.

Поезд № 285/286 уедет из Казани 26, 28 и 29 декабря, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 января. Из Москвы – 27, 29, 30 декабря, 2, 3, 5,6, 8, 9, 11, 12 января. А поезд № 2/220 отправится из Москвы 31 декабря.

Всего на период новогодних каникул на Горьковской магистрали назначат 249 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям с 19 декабря по 13 января.