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Транспорт
12 мая 2022  20:18

Дополнительные поезда свяжут Казань с Адлером, Новороссийском и Анапой в летний период

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Дополнительные поезда свяжут Казань с Адлером, Новороссийском и Анапой в летний период, сообщает пресс-служба РЖД.

«В летний период с вокзалов и станций Горьковской железной дороги будут отправляться дополнительные сезонные поезда. Они будут курсировать в направлении курортов юга России», – отметили в пресс-службе.

Так, дополнительные поезда №475/476 и 491/492 через день будут курсировать из Адлера в Казань. Между Казанью и Новороссийском назначен дополнительный поезд №509/510. Кроме того, дополнительный поезд №515/516 будет ходить из Анапы в Казань.

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