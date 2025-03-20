Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт назначат 23 марта

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань вводятся 23 марта в связи с концертом, который пройдет в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 7602 со станции Казань отправится в 16:56 и прибудет на станцию Аэропорт в 17:21. Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21:50 и будет на станции Казань в 22:14.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.