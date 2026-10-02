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Общество 2 октября 2026 19:49

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань введут 3 октября

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Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань введут 3 октября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 3 октября в связи с концертом в «Казань Экспо», сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».

Дополнительная электричка № 7602 отправится из Казани в 18.09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.40.

Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и будет в Казани в 22.10.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #поезда казань - аэропорт #электрички из аэропорта в казань
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