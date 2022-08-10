Дополнительные поезда назначат из Казани в Анапу, Адлер и Кисловодск в августе и сентябре

Дополнительные поезда будут курсировать из Казани в Анапу, Адлер и Кисловодск в августе и сентябре, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов черноморского побережья России на Горьковской железной дороге увеличена периодичность следования сезонных поездов», – отметили в пресс-службе.

Так, поезд №583 из Казани в Анапу будет отправляться в 11.26 и прибывать через день в 11.10. Он будет ходить 12, 18, 20, 23, 28 августа и 2, 7, 12 сентября.

Поезд №584 из Анапы в Казань отправится в 15.05 и прибудет через день в 15.48. Отправление назначено на 14, 20, 22, 25, 30 августа, 4, 9 14 сентября.

Поезд №491 сообщением Казань – Адлер будет отъезжать в 7.08 и приезжать через день в 6.14. Его следование запланировано на 20, 22, 24, 26, 28 сентября.

Отправление поезда №492 по маршруту Адлер – Казань планируется в 8.59, прибытие – в 9.33 через день. Он будет ходить 22, 24, 26, 28, 30 сентября.

Поезд №587 из Казани в Кисловодск будет курсировать 25 августа в 17.03. Он прибудет через день в 13.28. А поезд №588 из Кисловодска в Казань отправится 27 августа в 22.01 и приедет в 19.12 через день.