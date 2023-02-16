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Дополнительные поезда между Казанью и Москвой будут курсировать в февральские праздники
Дополнительные поезда между Казанью и Москвой назначены на февральские праздники. Они будут курсировать 22 и 25 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
«Новые дополнительные поезда вводятся в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в праздничные дни в феврале», – отметили в пресс-службе.
Так, поезд №216 сообщением Москва – Казань отправится из столицы России 22 февраля в 13.10, прибудет в Татарстан на следующий день в 00.58.
Поезд №273 со станции Казань отправится 25 февраля в 16.06 и прибудет в Москву на следующее утро в 4.50.
Ранее из-за высокого спроса на поездки в февральские праздники между Казанью и Москвой уже были назначены семь дополнительных поездов. Кроме того, в ГЖД заявили о возможном включении в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.
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