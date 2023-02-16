Дополнительные поезда между Казанью и Москвой будут курсировать в февральские праздники

Дополнительные поезда между Казанью и Москвой назначены на февральские праздники. Они будут курсировать 22 и 25 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Новые дополнительные поезда вводятся в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге в праздничные дни в феврале», – отметили в пресс-службе.

Так, поезд №216 сообщением Москва – Казань отправится из столицы России 22 февраля в 13.10, прибудет в Татарстан на следующий день в 00.58.

Поезд №273 со станции Казань отправится 25 февраля в 16.06 и прибудет в Москву на следующее утро в 4.50.

Ранее из-за высокого спроса на поездки в февральские праздники между Казанью и Москвой уже были назначены семь дополнительных поездов. Кроме того, в ГЖД заявили о возможном включении в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.