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Общество 26 октября 2026 16:06

Дополнительные поезда Казань – Аэропорт введут в период Kazan Digital Week

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Дополнительные электрички назначат в дни проведения Международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в «Казань Экспо» с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В этот период по маршруту Казань – Аэропорт – Казань ежедневно будут курсировать четыре дополнительных пригородных электропоезда», – говорится в сообщении.

Дополнительные составы проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #электрички из аэропорта в казань
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