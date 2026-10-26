Дополнительные поезда Казань – Аэропорт введут в период Kazan Digital Week
Дополнительные электрички назначат в дни проведения Международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в «Казань Экспо» с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«В этот период по маршруту Казань – Аэропорт – Казань ежедневно будут курсировать четыре дополнительных пригородных электропоезда», – говорится в сообщении.
Дополнительные составы проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.