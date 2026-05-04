Общество 4 мая 2026 12:44

Дополнительные поезда Казань – Аэропорт введут в дни проведения «КазаньФорума»

Дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт назначат в дни проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«С 13 по 15 мая по маршруту Казань – Аэропорт – Казань ежедневно будут курсировать 14 дополнительных пригородных электропоездов», – говорится в сообщении.

К месту проведения – «Казань Экспо» – дополнительные поезда проследуют без промежуточных остановок.

