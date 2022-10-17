Дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань введут в ноябрьские праздники

Дополнительные поезда дальнего следования будут назначены в ноябрьские праздники из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. В местном сообщении также вводятся дополнительные поезда по маршрутам, популярным у туристов, в том числе из Нижнего Новгорода в Казань, сообщает пресс-служба РЖД.

«Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов», – говорится в сообщении.

Всего на период празднования Дня народного единства РЖД назначит более 200 дополнительных поездов дальнего следования, что на 40% больше, чем в прошлом году. При повышенном спросе на поездки в составы уже назначенных поездов могут быть включены дополнительные вагоны.

Ожидается, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 6 ноября.

Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся в этом году на период с 4 по 6 ноября.