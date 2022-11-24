Дополнительные поезда из Москвы и Петербурга в Казань введут в новогодние каникулы

В период новогодних праздников будут назначены дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Казань. Они будут ходить с 23 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба РЖД.

«Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов», — говорится в сообщении.

В частности, из Москвы, помимо Казани, составы отправятся в Санкт-Петербург, Ижевск, Уфу, Киров, Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Белгород, Ульяновск, Новозыбков, Мурманск, Волгоград, Архангельск, Оренбург, Орск, Челябинск, Воронеж, Адлер, Анапу, Сухум, Новороссийск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы вводятся также в Москву, Ярославль, Сортавалу, Архангельск, Вологду, Мурманск, Псков, Екатеринбург, Минеральные Воды, Анапу и так далее.

Всего холдинг планирует назначить около тысячи дополнительных поездов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. На данный момент число проданных мест в поездах дальнего следования для поездок во время зимних каникул на 80% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Пассажиры уже оформили более 1,5 млн билетов. Если спрос и дальше будет расти, то в составы уже назначенных поездов включат дополнительные вагоны.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января.