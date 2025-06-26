Дополнительные поезда из Казани в Москву назначены на летний период

В летний сезон на отдельные даты назначены дополнительные рейсы поезда №273/274 сообщением Казань – Москва. Он совершит остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и других, сообщает пресс-служба ГЖД.

«С наступлением летнего сезона спрос традиционно увеличивается. Составы, курсирующие между столицей Татарстана и Москвой, одни из самых популярных на Горьковской магистрали», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Из Казани дополнительный состав отправится 26 июня, 10 и 20 июля, 3 и 21 августа в 16:30. В Москву поезд прибудет на следующий день в 5:30.

В обратном направлении он отправится 27 июня, 11 и 21 июля, 4 и 22 августа в 16:15 и будет в Казани на следующий день в 5:05.

Кроме того, в этом сообщении продолжат курсировать фирменные поезда №1/2 «Премиум» и №23/24 «Двухэтажный состав», а также круглогодичные поезда №№147/148 и 149/150. По отдельным датам ходит двухэтажный поезд №271/272.

В январе – мае по этому направлению перевезено около 300 тыс. пассажиров.