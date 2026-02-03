Дополнительные поезда из Казани в Москву назначат в феврале и марте

В период праздничных дней февраля и марта будут назначены дополнительные поезда сообщением Казань – Москва, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Из Казани поезд №205/206 отправится 20 февраля и 6 марта в 00:10. Он прибудет в Москву в тот же день в 15:48. В обратном направлении состав отправится также 20 февраля и 6 марта в 21:27 и будет в столице Татарстана на следующий день в 13 часов.

Поезд №285/286 будет курсировать 23 февраля и 9 марта в 15 часов с прибытием в Москву на следующие сутки в 4:07. В Казань он отправится 24 февраля и 10 марта в 9:20 и прибудет в тот же день в 21:45.

«В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В ряде купейных вагонов предусмотрены места для пассажиров с детьми. В одном из вагонов есть купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего», – отметили в пресс-службе.