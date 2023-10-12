Дополнительные поезда из Казани в Москву и Санкт-Петербург введут в ноябрьские праздники

В праздничные дни ноября на Горьковской железной дороге назначат дополнительные поезда. Они будут курсировать из Казани в Москву и Санкт-Петербург, а также в обратном направлении, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Поезда из Казани в Москву будут отправляться 2 ноября в 7.40 с прибытием в 22.10; 1, 3, 4 и 5 ноября в 19.40 с прибытием в 11.25; 2, 3, 6 и 7 ноября в 00.58 с прибытием в 16.00; 2 и 6 ноября в 16.55 с прибытием в 5.30, а также 2 и 6 ноября в 15.36 с прибытием в 5.10.

Из Москвы в Казань поезда отправятся 7 ноября в 1.36 с прибытием в 16.20; 1, 2, 4, 5 и 6 ноября в 19.08 с прибытием в 7.50; 2, 3, 6 и 7 ноября в 21.30 с прибытием в 10.36; 3 и 7 ноября в 13.10 с прибытием в 00.50; 3 и 7 ноября в 19.08 с прибытием в 7.50.

Из Казани в Санкт-Петербург дополнительный поезд будет ходить 1 и 5 ноября в 13.10 и прибывать в 11.30. В обратном направлении он поедет 2 и 6 ноября в 15.31 и будет в столице Татарстана в 13.58.