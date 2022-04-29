Дополнительные поезда из Казани в Москву и Санкт-Петербург назначат в майские праздники

Дополнительные поезда из Казани в Москву и Санкт-Петербург будут назначены в период майских праздников, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Дополнительные поезда отправятся из Казани в период до 30 апреля, а также с 1 по 3 и с 5 по 10 мая, из Москвы – с 28 по 30 апреля и с 1 по 11 мая», – отметили в пресс-службе.

Так, поезд №215 отправится из Казани 29 и 30 апреля, 9 и 10 мая в 00.44, прибудет в Москву в этот же день в 16.10.

Пассажирский поезд №275/290 отправится из столицы Татарстана 28 апреля в 22.25 и прибудет в Москву на следующий день в 13.10. Этот же поезд отправлением из Казани 10 мая в 22.25 будет в Москве на следующий день в 12.25. Из российской столицы он будет ходить 29 апреля и 11 мая в 18.50 с прибытием в Татарстан на следующий день в 7.50.

Поезд №295/296 будет выезжать из Казани 3, 5 и 9 мая в 22.25 и приезжать в Москву на следующий день в 12.25. Этот же поезд отправлением из Казани 28 апреля в 23.12 прибудет в столицу на следующий день в 14.35. Он также поедет из Казани 10 мая в 19.40 и будет в Москве на следующий день в 11.35. Поезд отправится из Москвы 29, 30 апреля и 5, 7, 10 и 11 мая в 1.45, прибудет в Казань в 14.26.

Пассажирский поезд №295/290 отправится из Казани 2 мая в 22.25, прибудет в Москву на следующий день в 12.25. Из Москвы отправится 3 мая в 18.50 и будет в Татарстане на следующий день в 7.50.

Поезд №289/290 из Казани будет ходить 29 апреля и 1, 3, 5, 7 и 9 мая в 15.36, прибудет в Москву на следующий день в 5.10. Из Москвы отправится 28 и 30 апреля, 2, 4, 6, 8 и 10 мая в 18.50 с прибытием в Казань на следующий день в 7.50.

Пассажирский поезд №273/274 из Казани будет выезжать 29, 30 апреля и 1, 2, 3 и 6 – 10 мая в 16.00 и приезжать в Москву на следующий день в 4.50. Из столицы этот же поезд отправится 29, 30 апреля, 1, 2, 4 и 6 – 10 мая в 0.20 с прибытием в Татарстан в 13.04.

Поезд №276 отправится из Москвы 30 апреля в 3.15, прибудет в Казань 20.15. Этот же поезд отправлением из Москвы 11 мая в 00.20 будет в столице Татарстана в 13.04.

Пассажирский поезд №166/165 отправится из Москвы 6 мая в 12.10 и прибудет в Казань на следующий день в 2.05. Из Казани он поедет 10 мая в 8.13 и будет в Москве в этот же день в 23.48.

Дополнительные поезда из Казани до Санкт-Петербурга будут ходить 3 и 10 мая, а из Санкт-Петербурга в Казань – 29 апреля и 6 мая.

Пассажирский поезд №253/254 отправится из Санкт-Петербурга 29 апреля в 14.30, прибудет в Казань на следующий день в 20.38. Этот же поезд отправлением из Санкт-Петербурга 6 мая в 16.00 будет в столице Татарстана в 20.38.

Из Казани поезд отправится 3 мая в 00.34 с прибытием в Санкт-Петербург на следующий день в 4.20. Кроме того, из Татарстана поезд отправится 10 мая в 7.08 и приедет в Санкт-Петербург на следующий день в 10.42.