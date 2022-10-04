Дополнительные поезда из Казани в аэропорт введут в октябре для посетителей Kazan Expo

Дополнительные пригородные поезда из Казани в аэропорт и в обратном направлении назначат в октябре. Электрички будут ходить без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Отмечается, что количество поездов увеличат «в связи с проведением международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, а также форума “Дорога 2022”».

Так, с 5 по 8-е и с 12 по 14 октября будут курсировать следующие электрички:

№6726 Казань – Аэропорт отправлением в 6.12 и прибытием в 6.32;

№6727 Аэропорт – Казань отправлением в 7.10 и прибытием в 7.30;

№6728 Казань – Аэропорт отправлением в 9.00 и прибытием в 9.20;

№6729 Аэропорт – Казань отправлением в 9.35 и прибытием в 10.01;

№6730 Казань – Аэропорт отправлением в 10.50 и прибытием в 11.10;

№6731 Аэропорт – Казань отправлением в 13.28 и прибытием в 13.48;

№6732 Казань – Аэропорт отправлением в 14.30 и прибытием в 14.50.

Кроме того, 5, 7 и 13 октября из аэропорта в столицу Татарстана будет следовать поезд №6733 отправлением в 15.25 и прибытием в 15.46.

Вводятся также пригородные поезда 6, 8, 12 и 14 октября. Электричка №6733 из аэропорта в Казань отправится в 15.35 и приедет в 15.56. Так, пассажиры поезда №6734 отправятся из Казани в 17.45 и будут в аэропорту в 18.05. Электричка №6735 Аэропорт – Казань отправится в 18.20 с прибытием в 18.47.

Более того, с 5 по 8-е и с 12 по 14 октября изменится расписание поезда №6702 Казань – Аэропорт, он отправится в 7.45 и прибудет в 8.13. Электричка №6421 Сосновка – Казань до станции Вахитово в этот период будет следовать по действующему расписанию. На этой станции поезд будет в 7.18 – 7.32, в Казань прибудет в 7.38.