Дополнительные поезда из Казани в аэропорт введут для участников Республиканского ифтара

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань будут введены на один день для жителей Татарстана, следующих на X Республиканский ифтар. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«30 апреля в международном выставочном центре „Казань Экспо” пройдет X Республиканский ифтар. Для доставки участников к месту проведения и обратно назначаются дополнительные пригородные поезда. Они будут следовать без промежуточных остановок», — отметили в пресс-службе.

В частности, из Казани в аэропорт поезд №7602 отправится в 8.22 и прибудет в 8.47, электричка №7604 отправится в 16.45 и прибудет в 17.05, а поезд №7606 отправится в 17.40 и прибудет в 18.00.

Из аэропорта в Казань поезд №7601 отправится в 21.15 и прибудет в 21.38, тогда как электричка №7603 отправится в 23.00, а прибудет в 23.22.

Кроме того, 30 апреля на один день выводятся из расписания поезда №6708/6709 сообщением Казань — Аэропорт — Казань.