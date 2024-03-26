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Дополнительные поезда из Казани в аэропорт назначат для гостей Республиканского ифтара
Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 29 марта для гостей XII Республиканского ифтара. Он пройдет на площадке «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Дополнительные электрички из Казани в аэропорт отправятся в 7.48 с прибытием в 8.16, в 14.42 с прибытием в 15.02 и в 16.02 с прибытием в 16.22.
Из аэропорта в Казань дополнительный поезд вводится в 19.47, он прибудет в 20.13.
«Поезда будут следовать без промежуточных остановок», – говорится в сообщении.
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