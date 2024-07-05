Дополнительные поезда из Казани в аэропорт назначат 7 июля

Два дополнительных пригородных поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань будут назначены на один день 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Дополнительные поезда вводятся в связи с концертом в международном выставочном центре „Казань Экспо”», — пояснили в пресс-службе.

Так, электричка №7602 со станции Казань отправится в 13.56 и прибудет на станцию Аэропорт в 14.22.

В обратном направлении поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 19.47 и прибудет в Казань в 20.13.

Поезда проследуют без промежуточных остановок.

Концерт в МВЦ «Казань Экспо» начнется в 15.00. На нем выступят детские блогеры, в том числе — LICARBX, Ксю Ксю Ларионова и SuperSofi, певица ANJELINA, исполнительница NIKA TUSY, стримерша Женяша Ларионова.