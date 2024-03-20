Дополнительные поезда из Казани в аэропорт назначат 23 марта

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 23 марта в связи с концертом популярного исполнителя в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Дополнительная электричка № 7604 из Казани в аэропорт отправится в 17.18 и прибудет в 17.51. А со станции Аэропорт в 21.42 отправится поезд № 7605, он прибудет в Казань в 22.08. «Поезда будут следовать без промежуточных остановок», – говорится в сообщении.

Из-за назначения дополнительных поездов на один день изменится расписание электрички № 6427 сообщением Сосновка – Казань. До станции Вахитово поезд будет следовать по действующему расписанию. На станции Вахитово он будет с 17.17 до 17.23. Электричка прибудет в Казань в 17.28 – на четыре минуты позже.