Дополнительные поезда из Казани в Адлер и Новороссийск назначат в июне

Дополнительные поезда №491/492 сообщением Казань – Адлер и №509/510 сообщением Казань – Новороссийск назначат в летний период, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд №491/492 будет курсировать через день. Из Казани он начнет отправляться со 2 июня в 7.20. Отправление из Адлера назначено с 4 июня в 10.41.

Поезд №509/510 также будет ходить через день. Из столицы Татарстана состав будет отправляться с 6 июня в 22.48. Из Новороссийска он будет курсировать с 9 июня в 00.25.

«В пути следования предусмотрены остановки в Ульяновске, Саратове, Волгограде», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в летний период будут назначены рейсы детского поезда №583/584 сообщением Казань – Анапа. Состав будет ходить по отдельным датам с июня по август.