Дополнительные электрички запустили по маршрутам Арск – Васильево и Кукмор – Казань

Дополнительные пригородные поезда сообщением Арск – Васильево, Кукмор – Казань и Бирюли – Паратск начали курсировать в январе в Татарстане, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 6461 отправляется со станции Арск в 5.10 и прибывает на станцию Васильево в 7.10. На станции Восстание поезд будет в 6.28 – 6.29.

Поезд № 6463 со станции Бирюли отправляется в 9.38 и прибывает в Паратск в 11.25.Через станцию Восстание он следует в 10.19 – 10.20.

Поезд № 6464 Паратск – Бирюли отправляется в 14.18 и прибывает в 16.03.Время следования через станцию Восстание – 15.23-15.24.

Кроме того, назначен пригородный поезд № 6445 сообщением Кукмор – Казань. Он отправляется в 5.17 и прибывает в 8.18.