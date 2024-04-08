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Дополнительные электрички назначат в Татарстане в летний период
В Татарстане на летний период вводятся четыре дополнительных пригородных поезда и продлеваются маршруты двух электричек. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«На Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда на самые востребованные направления», — говорится в сообщении.
Так, с 29 апреля по 29 сентября ежедневно будут курсировать поезда сообщением Казань — Свияжск и Свияжск — Арск. С 29 апреля по 27 сентября с понедельника по пятницу будут ходить электрички Казань — Арск и Арск — Казань.
Пригородный поезд Казань — Йошкар-Ола будет следовать ежедневно с 19 апреля по 7 октября.
Кроме того, с 4 мая по 29 сентября поезд №6301 Казань — Свияжск будет ходить сообщением Казань — Тюрлема по субботам и воскресеньям. Также с 4 мая по 29 сентября поезд №6306 Свияжск — Казань будет курсировать сообщением Тюрлема — Казань по субботам и воскресеньям.
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