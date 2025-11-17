news_header_top
Общество 17 ноября 2025 13:50

Дополнительные электрички Казань – Аэропорт введут на шесть дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены 19, 21, 22, 23, 27 и 30 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Вводится электричка №7602 сообщением Казань – Аэропорт. Она отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24.

Назначается также поезд №7603 сообщением Аэропорт – Казань. Он отправится в 21:42 и будет в столице Татарстана в 22:10.

«Поезда будут следовать без промежуточных остановок», – уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #поезда казань - аэропорт #электрички из аэропорта в казань
