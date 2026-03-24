Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат на три дня
Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 26, 27 и 29 марта в связи с концертами в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Вводится электричка №7602 отправлением из Казани в 18.09 и прибытием на станцию Аэропорт в 18.40. Другой дополнительный поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и будет в Казани в 22.10.
Пригородные поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.