Общество 24 марта 2026 19:07

Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат на три дня

Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат на три дня
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 26, 27 и 29 марта в связи с концертами в МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Вводится электричка №7602 отправлением из Казани в 18.09 и прибытием на станцию Аэропорт в 18.40. Другой дополнительный поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и будет в Казани в 22.10.

Пригородные поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #поезда казань - аэропорт
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Скончался зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

