Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат 3 февраля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В связи с концертом в МВЦ «Казань Экспо» 3 февраля будут назначены дополнительные электрички сообщением Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Пригородный поезд №7602 со станции Казань отправится в 18.04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.24.

Поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42 и прибудет на станцию Казань в 22.10.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.