Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат на 14 декабря

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены на 14 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородные поезда назначаются в связи со спектаклем, который состоится в этот день в международном выставочном центре „Казань Экспо“», — говорится в сообщении.

Так, электричка №7602 из Казани в аэропорт отправится в 18.04 и прибудет в 18.24. Поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 22.15 и прибудет в Казань в 22.35.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.