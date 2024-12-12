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Дополнительные электрички Казань – Аэропорт назначат на 14 декабря
Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань будут назначены на 14 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Пригородные поезда назначаются в связи со спектаклем, который состоится в этот день в международном выставочном центре „Казань Экспо“», — говорится в сообщении.
Так, электричка №7602 из Казани в аэропорт отправится в 18.04 и прибудет в 18.24. Поезд №7603 со станции Аэропорт отправится в 22.15 и прибудет в Казань в 22.35.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
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