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Дополнительные электрички из Набережных Челнов в Бугульму введут в День России
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В связи с празднованием Дня России 12 июня будут назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Набережные Челны – Бугульма – Набережные Челны, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Кроме того, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань – Ижевск – Казань, Казань – Нижний Новгород – Казань и Казань – Сосновка – Казань.
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