Дополнительные электрички из Набережных Челнов в Бугульму введут в День России

В связи с празднованием Дня России 12 июня будут назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Набережные Челны – Бугульма – Набережные Челны, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Кроме того, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань – Ижевск – Казань, Казань – Нижний Новгород – Казань и Казань – Сосновка – Казань.