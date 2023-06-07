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Общество 7 июня 2023 23:25

Дополнительные электрички из Набережных Челнов в Бугульму введут в День России

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В связи с празднованием Дня России 12 июня будут назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Набережные Челны – Бугульма – Набережные Челны, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Кроме того, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань – Ижевск – Казань, Казань – Нижний Новгород – Казань и Казань – Сосновка – Казань.

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