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Дополнительные электрички из Казани в аэропорт введут на три дня
Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт назначат на три дня – 17 и 18 ноября, 3 декабря. Электрички будут курсировать без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Так, 17 ноября вводится поезд из Казани до станции Аэропорт отправлением в 18.24 и прибытием в 18.49. Из аэропорта электричка отправится в 21.40 и прибудет на станцию Казань в 22.01.
Дополнительный поезд из Казани проследует 18 ноября в 18.03, он будет в аэропорту в 18.24. Со станции Аэропорт электричка поедет в 21.30 и прибудет в Казань в 21.50.
Пригородный поезд сообщением Казань – Аэропорт 3 декабря назначен на 18.24 с прибытием в 18.49. Со станции Аэропорт электричка отправится в 22.10 и будет в Казани в 22.30.
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